В Николаевской области уничтожено 7 "шахедов"

В Николаевской области в ночь на четверг уничтожено семь вражеских дронов типа "Shahed", сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

В ночь на 26 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа "Shahed 131/136" - написал Ким.

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Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Николаевской области, есть отключения. Большую часть уже заживили энергетики, работы продолжаются. Пострадавших нет.