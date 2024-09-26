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Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаевской области уничтожено 7 "шахедов"

В Николаевской области уничтожено 7 "шахедов"

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 06:56  •  10458 просмотра

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Ночью на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа «Шахед». Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры, вызвав отключение. Большинство потребителей уже подключены, пострадавших нет.

В Николаевской области в ночь на четверг уничтожено семь вражеских дронов типа "Shahed", сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

В ночь на 26 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа "Shahed 131/136"

- написал Ким.

Дополнение

Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Николаевской области, есть отключения. Большую часть уже заживили энергетики, работы продолжаются. Пострадавших нет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
shakhed-131Шахед 131