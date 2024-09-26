В Николаевской области уничтожено 7 "шахедов"
Киев • УНН
Ночью на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа «Шахед». Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры, вызвав отключение. Большинство потребителей уже подключены, пострадавших нет.
В Николаевской области в ночь на четверг уничтожено семь вражеских дронов типа "Shahed", сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
В ночь на 26 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа "Shahed 131/136"
Дополнение
Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Николаевской области, есть отключения. Большую часть уже заживили энергетики, работы продолжаются. Пострадавших нет.