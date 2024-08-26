На Миколаївщині рятувальники показали наслідки масованого російського обстрілу
Київ • УНН
Рятувальники ліквідували наслідки масованого російського обстрілу на Миколаївщині. Ворог цілився по критичній інфраструктурі, виникли пожежі в Первомайському та Миколаївському районах, є постраждалі.
Загарбники цілилися по критичній інфраструктурі. Зазначається, що є постраждалі. Пише УНН із посиланням на ДСНС України.
Деталі
На Миколаївщині рятувальники ліквідували наслідки масованого ворожого обстрілу. Ворог цілився по критичній інфраструктурі.. Є постраждалі.
Внаслідок падіння боєприпасів та їх уламків виникли пожежі у Первомайському та Миколаївському районах області.
Горіли, переважно, сухостої на відкритих територіях
У відомстві також підтвердили, що наразі ситуація стабільна.