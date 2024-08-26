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На Миколаївщині рятувальники показали наслідки масованого російського обстрілу

На Миколаївщині рятувальники показали наслідки масованого російського обстрілу

Київ • УНН

 • 18459 перегляди

Рятувальники ліквідували наслідки масованого російського обстрілу на Миколаївщині. Ворог цілився по критичній інфраструктурі, виникли пожежі в Первомайському та Миколаївському районах, є постраждалі.

Загарбники цілилися по критичній інфраструктурі. Зазначається, що є постраждалі. Пише УНН із посиланням на ДСНС України.

Деталі

На Миколаївщині рятувальники ліквідували наслідки масованого ворожого обстрілу. Ворог цілився по критичній інфраструктурі.. Є постраждалі. 

– ідеться у повідомленні ДСНС.
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Внаслідок падіння боєприпасів та їх уламків виникли пожежі у Первомайському та Миколаївському районах області.

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Горіли, переважно, сухостої на відкритих територіях

- зазначили в ДСНС.

У відомстві також підтвердили, що наразі ситуація стабільна.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна

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