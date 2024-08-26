На Николаевщине спасатели показали последствия массированного российского обстрела
Киев • УНН
Спасатели ликвидировали последствия массированного российского обстрела на Николаевщине. Враг целился по критической инфраструктуре, возникли пожары в Первомайском и Николаевском районах, есть пострадавшие.
Захватчики целились по критической инфраструктуре. Отмечается, что есть пострадавшие. Пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
На Николаевщине спасатели ликвидировали последствия массированного вражеского обстрела. Враг целился по критической инфраструктуре. Есть пострадавшие.
В результате падения боеприпасов и их обломков возникли пожары в Первомайском и Николаевском районах области.
Горели, преимущественно, сухостои на открытых территориях
В ведомстве также подтвердили, что сейчас ситуация стабильна.