На мосту Патона до Дня Соборності створюють "живий ланцюг"

Люди з ранку 22 січня, коли в Україні відзначають День Соборності, почали збиратися на мосту Патона для проведення традиційної акції, учасники якої об'єднують береги Дніпра "живим ланцюгом", рухаючись назустріч двома колонами -

з лівого берега (символізує Українську Народу Республіку) та з правого берега (символізує Західно-Українську

Народну Республіку).

Учасники скандують "Слава Україні!", "Україна понад усе!" та ін.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, Україна відзначає День Соборності.