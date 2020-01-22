На мосту Патона до Дня Соборності створюють "живий ланцюг"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На мосту Патона у столиці стартувала акція "Живий Ланцюг Соборності", передає УНН.
Люди з ранку 22 січня, коли в Україні відзначають День Соборності, почали збиратися на мосту Патона для проведення традиційної акції, учасники якої об'єднують береги Дніпра "живим ланцюгом", рухаючись назустріч двома колонами -
з лівого берега (символізує Українську Народу Республіку) та з правого берега (символізує Західно-Українську
Народну Республіку).
Учасники скандують "Слава Україні!", "Україна понад усе!" та ін.
Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, Україна відзначає День Соборності.