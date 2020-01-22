На мосту Патона ко Дню Соборности создают "живую цепь"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. На мосту Патона в столице стартовала акция "Живая Цепь Соборности", передает УНН.
Люди с утра 22 января, когда в Украине отмечают День Соборности, начали собираться на мосту Патона для проведения традиционной акции, участники которой объединяют берега Днепра "живой цепью", двигаясь навстречу двумя колоннами -
с левого берега (символизирует Украинскую Народу Республику) и с правого берега (символизирует Западно-Украинскую
Народную Республику).
Участники скандируют "Слава Україні!", "Україна понад усе!" и др.
Напомним, сегодня, 22 января, Украина отмечает День Соборности.