На мосту Патона ко Дню Соборности создают "живую цепь"

Люди с утра 22 января, когда в Украине отмечают День Соборности, начали собираться на мосту Патона для проведения традиционной акции, участники которой объединяют берега Днепра "живой цепью", двигаясь навстречу двумя колоннами -

с левого берега (символизирует Украинскую Народу Республику) и с правого берега (символизирует Западно-Украинскую

Народную Республику).

Участники скандируют "Слава Україні!", "Україна понад усе!" и др.

Напомним, сегодня, 22 января, Украина отмечает День Соборности.