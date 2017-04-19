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На мосту через Русанівський канал у Києві обмежать рух транспорту

На мосту через Русанівський канал у Києві обмежать рух транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Вдень 20 квітня на мосту через Русанівський канал у столиці частково обмежать рух транспорту у зв’язку з ремонтом деформаційних швів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"З 09:00 до 18:00 20 квітня у зв’язку з ремонтом деформаційних швів на мосту через Русанівський канал (біля готелю "Славутич") буде обмежено рух транспорту в місці виконання робіт", - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація "Київавтодор" звертається до водіїв із проханням обирати, за можливості, інші маршрути руху.

Як повідомляв УНН 19 квітня, штормове попередження оголошене в Україні через активний циклон. 

Також у Києві тимчасово відмінили нічні тролейбуси на двох маршрутах.

У поминальні дні киян додатково перевозитимуть понад 450 одиниць транспорту.

Українські Національні Новини

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