На мосту через Русанівський канал у Києві обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Вдень 20 квітня на мосту через Русанівський канал у столиці частково обмежать рух транспорту у зв’язку з ремонтом деформаційних швів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"З 09:00 до 18:00 20 квітня у зв’язку з ремонтом деформаційних швів на мосту через Русанівський канал (біля готелю "Славутич") буде обмежено рух транспорту в місці виконання робіт", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація "Київавтодор" звертається до водіїв із проханням обирати, за можливості, інші маршрути руху.
Як повідомляв УНН 19 квітня, штормове попередження оголошене в Україні через активний циклон.
Також у Києві тимчасово відмінили нічні тролейбуси на двох маршрутах.
У поминальні дні киян додатково перевозитимуть понад 450 одиниць транспорту.