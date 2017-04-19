На мосту через Русановский канал в Киеве ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Днем 20 апреля на мосту через Русановский канал в столице частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом деформационных швов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"С 09:00 до 18:00 20 апреля в связи с ремонтом деформационных швов на мосту через Русановский канал (возле гостиницы " Славутич") будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к водителям с просьбой выбирать, по возможности, другие маршруты движения.
Как сообщал УНН 19 апреля, штормовое предупреждение объявлено в Украине из-за активного циклона.
Также в Киеве временно отменили ночные троллейбусы на двух маршрутах.
В поминальные дни киевлян дополнительно будут перевозить более 450 единиц транспорта.