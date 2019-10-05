На мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. На мосту біля Станиці Луганської прибирають старі конструкції та відкрили тимчасовий перехід. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
"На мосту поблизу Станиці Луганської тривають відновлювальні роботи. Станом на 5 жовтня там відкрили тимчасовий обхідний перехід. Його планували звести до 11 жовтня, однак роботи закінчили раніше. Старі конструкції зруйнованої переправи наразі демонтують", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на дорозі до мосту поклали покриття та наносять розмітку. Очікується, що роботи на переправі буде завершено до 15 листопада.
В ОПУ нагадали, що відновлення мосту через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.
Раніше у СЦКК повідомили, що були завершені підготовчі роботи з відновлення мосту у Станиці Луганській.