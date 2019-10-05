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На мосту у Станицы Луганской открыли временный переход

Киев • УНН

 • 16654 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. На мосту у Станицы Луганской убирают старые конструкции и открыли временный переход. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

На мосту у Станицы Луганской открыли временный переход

"На мосту возле Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали построить до 11 октября, но работы закончили раньше. Старые конструкции разрушенной переправы в данное время демонтируют", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.

В ОПУ напомнили, что восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Ранее в СЦКК сообщили, что были завершены подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской.

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