На монетизацію субсидій претендує 1-1,2 млн родин – П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На монетизацію субсидій претендує близько 1-1,2 млн родин. Про це журналістам заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
“За нашими розрахунками, десь приблизно 1-1,2 млн родин можуть отримати відповідну інформацію”, — сказав П.Розенко.
За його словами, місцеві органи влади наразі збирають інформацію про кількість осіб, які можуть претендувати на монетизацію субсидій.
Віце-прем'єр зазначив, що всі надавачі комунальних послуг мають надати до 1 червня 2017 року інформацію в управління соцзахисту.
“До 1 липня місцеві органи влади в будь-який спосіб мають повідомити людей про наявність у них можливості для отримання відповідної суми реальних грошових коштів і з 1 липня уже фактично люди можуть звертатися з заявами до управлінь созахисту”, — сказав П.Розенко.
У заяві, за його словами, має бути вказане відділення банку чи пошти, де вони отримуватимуть кошти.
“Я сподіваюся, до 1 вересня так, як уряд і обіцяв, всі громадяни України, які мають на це право отримають відповідні компенсації”, — сказав П.Розенко.
Як повідомляв раніше УНН, виплата частини зекономлених субсидій у вигляді “живих” грошей відбуватиметься на підставі заяви громадянина.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомляв, що близько 1,5 млн українських родин отримають в рамках монетизації субсидій по 700 грн за економію газу і електроенергії для тепла під час опалювального сезону.