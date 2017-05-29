На монетизацию субсидий претендует 1-1,2 млн семей - П.Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На монетизацию субсидий претендует около 1-1,2 млн семей. Об этом журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает корреспондент УНН.
“По нашим расчетам, где-то примерно 1-1,2 млн семей могут получить соответствующую информацию”, — сказал П.Розенко.
По его словам, местные органы власти пока собирают информацию о количестве лиц, которые могут претендовать на монетизацию субсидий.
Вице-премьер отметил, что все поставщики коммунальных услуг должны предоставить до 1 июня 2017 года информацию в управление соцзащиты.
“До 1 июля местные органы власти в любой способ должны сообщить людей о наличии у них возможности для получения соответствующей суммы реальных денежных средств и с 1 июля уже фактически люди могут обращаться с заявлениями в управления созахисту”, — сказал П.Розенко.
В заявлении, по его словам, должно быть указано отделение банка или почты, где они будут получать средства.
“Я надеюсь, до 1 сентября так, как правительство и обещало, все граждане Украины, которые имеют на это право, получат соответствующие компенсации”, — сказал П.Розенко.
Как сообщал ранее УНН, выплата части сэкономленных субсидий в виде “живых” денег будет происходить на основании заявления гражданина.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что около 1,5 млн украинских семей получат в рамках монетизации субсидий по 700 грн за экономию и электроэнергию для тепла во время отопительного сезона.