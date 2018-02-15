На момент російської агресії українські війська були абсолютно неготові - Коваль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На момент російської збройної агресії українські війська були абсолютно неготові дати опір. Про це заявив колишній в.о. міністра оборони Михайло Коваль під час допиту як свідка під час розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді, засідання в якому продовжив Оболонський районний суд Києва, передає кореспондент УНН.
"Фактично збройні сили на момент збройної агресії абсолютно не були готові. Ми маємо багато підтверджень, про те, що була проведена потужна операція РФ, в якій приймали участь всі сили безпеки і оборони. Це була заздалегідь підготовлена потужна операція і однією з складових частин цієї операції було пониження потенціалу військових сил України", - заявив М.Коваль.
Нагадаємо, наступного тижня в Оболонському районному суді Києва заплановано допит Президента України Петра Порошенка у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.