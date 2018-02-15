На момент российской агрессии украинские войска были совершенно не готовы - Коваль
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. На момент российской вооруженной агрессии украинские войска были совершенно не готовы дать отпор. Об этом заявил бывший и.о. министра обороны Михаил Коваль во время допроса в качестве свидетеля при рассмотрении уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, заседание в котором продолжил Оболонский районный суд Киева, передает корреспондент УНН.
"Фактически вооруженные силы на момент вооруженной агрессии совершенно не были готовы. Мы имели много подтверждений о том, что была проведена мощная операция РФ, в которой принимали участие все силы безопасности и обороны. Это была заранее подготовленная мощная операция и одной из составляющих этой операции было понижение потенциала военных сил Украины", - заявил М.Коваль.
Напомним, на следующей неделе в Оболонском районном суде Киева запланирован допрос Президента Украины Петра Порошенко в уголовном производстве по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.