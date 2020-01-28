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На модернізацію лабораторій та систем арктичної станції "Академік Вернадський" виділено 27 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. На 2020 рік держава виділила 27 млн гривень для продовження модернізації української антарктичної станції “Академік Вернадський”. Про це розповів перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович сьогодні, 28 січня 2020 року, під час презентації поштової марки “200 років з часу відкриття Антарктиди”, пише УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

На модернізацію лабораторій та систем арктичної станції "Академік Вернадський" виділено 27 млн грн

Він зазначив, що торік стартувала масштабна модернізація “Вернадського” вперше з моменту передачі станції Україні від Великої Британії, тобто майже за чверть століття.

“Сьогодні антарктична наука — це можливість для наших вчених, зокрема молодих, проводити дослідження світового рівня, не емігруючи за кордон, залишаючись українським науковцем. Це вікно можливостей, яких наразі в Україні не так багато, і держава намагається всіляко це підтримувати. Зокрема, ми спромоглися й цього року профінансувати модернізацію нашої антарктичної станції, вперше така допомога надавалась 2018-го. На 2020 рік виділено 27 млн грн для створення умов, щоб нашим вченим було комфортно та безпечно проводити наукові дослідження”, — наголосив Юрій Полюхович.

Модернізація, як зазначили у міністерстві, триватиме за двома напрямами:

  • Оновлення систем життєзабезпечення — енергетика, опалення, водопостачання, запроваджується система управління відходами.
  • Технічне удосконалення лабораторій та приладів станції зі значним збільшенням точності вимірювань та їхньою автоматизацією.

“Частина цих робіт вже зроблена у 2018-2019 роках, решта триватиме цього та наступного року. На попередній етап модернізації держава виділила близько 35 млн гривень”, — додали у МОН.

Варто нагадати, що зимувальний загін ювілейної, 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) наполовину буде складатись з новачків та буде наймолодшим за всі роки, до нього також увійдуть 2 жінки.

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