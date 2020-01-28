На модернизацию лабораторий и систем арктической станции "Академик Вернадский" выделено 27 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. На 2020 год государство выделило 27 млн гривен для продолжения модернизации украинской антарктической станции “Академик Вернадский”. Об этом рассказал первый заместитель Министра образования и науки Юрий Полюхович сегодня, 28 января 2020 года, во время презентации почтовой марки “200 лет со времени открытия Антарктиды”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Он отметил, что в прошлом году стартовала масштабная модернизация “Вернадского” впервые с момента передачи станции Украины от Великобритании, то есть почти за четверть века.
“Сегодня антарктическая наука — это возможность для наших ученых, в частности молодых, проводить исследования мирового уровня без эмигриции за границу, оставаясь украинским ученым. Это окно возможностей, которых сейчас в Украине не так много, и государство пытается всячески это поддерживать. В частности, мы смогли и в этом году профинансировать модернизацию нашей антарктической станции, впервые такая помощь оказывалась в 2018 году. На 2020 год выделено 27 млн грн для создания условий, чтобы нашим ученым было комфортно и безопасно проводить научные исследования”, — подчеркнул Юрий Полюхович.
Модернизация, как отметили в министерстве, продлится по двум направлениям:
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- Обновления систем жизнеобеспечения — энергетика, отопления, водоснабжения, вводится система управления отходами.
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- Техническое усовершенствование лабораторий и приборов станции со значительным увеличением точности измерений и их автоматизацией.
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“Часть этих работ уже сделана в 2018-2019 годах, остальные пройдут в этом и следующем году. На предварительный этап модернизации государство выделило около 35 млн гривен”, — добавили в МОН.
Стоит напомнить, что зимовальный отряд юбилейной, 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) наполовину будет состоять из новичков и будет самым молодым за все годы, в него также войдут 2 женщины.