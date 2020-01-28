На модернизацию лабораторий и систем арктической станции "Академик Вернадский" выделено 27 млн грн

КИЕВ. 28 января. УНН. На 2020 год государство выделило 27 млн гривен для продолжения модернизации украинской антарктической станции “Академик Вернадский”. Об этом рассказал первый заместитель Министра образования и науки Юрий Полюхович сегодня, 28 января 2020 года, во время презентации почтовой марки “200 лет со времени открытия Антарктиды”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.