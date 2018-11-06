На МКС дав збій один з комп'ютерів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У одного з трьох комп'ютерів на Міжнародній космічній станції стався збій програми. Про це з посиланням на "Роскосмос" сообщает ТАСС, передає УНН.
Так, згідно з повідомленням, збій програми одного з трьох комп'ютерів на МКС не вплине на роботу станції.
У російській держкорпорації додали, що для відновлення працездатності комп'ютера необхідно провести його перезапуск.
Як повідомляв УНН, 11 жовтня під час запуску пілотованого корабля "Союз" з космодрому Байконур через 119 секунд після старту сталась аварія. Пілотований корабель втратив керування і впав, але екіпаж корабля евакуювався в спеціальній капсулі, активувавши систему аварійного порятунку. Спусковий апарат приземлився поблизу міста Жезказган у Казахстані.