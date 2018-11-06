На МКС дал сбой один из компьютеров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. У одного из трех компьютеров на Международной космической станции произошел сбой программы. Об этом со ссылкой на "Роскосмос" докладывает ТАСС, передает УНН.
Так, согласно сообщению, сбой программы одного из трех компьютеров на МКС не повлияет на работу станции.
В российской госкорпорации добавили, что для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск.
Как сообщал УНН, 11 октября во время запуска пилотируемого корабля "Союз" с космодрома Байконур через 119 секунд после старта произошла авария. Пилотируемый корабль потерял управление и упал, но экипаж корабля эвакуировался в специальной капсуле, активировав систему аварийного спасения. Спускаемый аппарат приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.