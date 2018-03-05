На Міжпарламентській раді "Україна - НАТО" обговорять газовий шантаж РФ – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Одесі проходить Міжпарламентська рада "Україна-НАТО", яка зібрала представників 12 країн-членів НАТО. Про це в мережі Facebook повідомила народний депутат України Ірина Геращенко, передає УНН.
“Звичайно, ключовими темами дискусії буде спільна протидія викликам в гібридній війні РФ проти всього цивілізованого світу. Разом зі співголовою Ради пані Рейнелл Андрейчук відкрили засідання. Наша дискусія відбувається в дні четвертої річниці анексії Криму, в центрі уваги останні деструктивні дії РФ: й газовий шантаж, й погрози новою зброєю. Світ адекватно оцінює ці погрози і шантаж і разом маємо виробити консолідовану позицію, як цьому протистояти”, — написала І.Геращенко.
Нагадаємо, “Газпром” почав в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів на поставку і транзит газу з “Нафтогазом України”.
Раніше, в рамках послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів були вперше продемонстровані випробування новітнього ракетного комплексу “Сармат”.