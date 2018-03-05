На Межпарламентском совете "Украина - НАТО" обсудят газовый шантаж РФ - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Одессе проходит Межпарламентский совет "Украина-НАТО", который собрал представителей 12 стран-членов НАТО. Об этом в сети Facebook сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"Конечно, ключевыми темами дискуссии будет совместное противодействие вызовам в гибридной войне РФ против всего цивилизованного мира. Вместе с сопредседателем Совета госпожой Рейнелл Эндричек открыли заседание. Наша дискуссия происходит в дни четвертой годовщины аннексии Крыма, в центре внимания последние деструктивные действия РФ: и газовый шантаж, и угрозы новым оружием. Мир адекватно оценивает эти угрозы и шантаж и вместе должны выработать консолидированную позицию, как этому противостоять", - написала И.Геращенко.
Напомним, "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины".
Ранее, в рамках послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию были впервые продемонстрированы испытания новейшего ракетного комплекса "Сармат" .