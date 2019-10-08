На міжнародній трасі невідомий на смерть збив велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На трасі "Київ-Чоп" у межах Львівської області водій невідомого автомобіля здійснив наїзд на велосипедиста, після чого останній помер у реанімації медичного закладу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"7 жовтня о 20:14 у селі Суходоли Бродівського району на автодорозі "Київ-Чоп", водій невідомого автомобіля здійснив наїзд на велосипедиста, жителя міста Броди 1950 року народження. Автомобіль з місця події зник. З місця події вилучено велосипед", - вказали у департаменті.
Інших деталей будь-якого транспортного засобу виявлено не було.
"8 жовтня о 1:15 велосипедист помер в реанімаційному відділенні Бродівської ЦРЛ", - додали у підрозділі ОДА.
Обставини події встановлюються.
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