На международной трассе неизвестный насмерть сбил велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. На трассе "Киев-Чоп" в пределах Львовской области водитель неизвестного автомобиля совершил наезд на велосипедиста, после чего последний скончался в реанимации медицинского учреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"7 октября в 20:14 в селе Суходолы Бродовского района на автодороге "Киев-Чоп", водитель неизвестного автомобиля совершил наезд на велосипедиста, жителя города Броды 1950 года рождения. Автомобиль с места происшествия скрылся. С места происшествия изъят велосипед", - указали в департаменте.
Других деталей какого-либо транспортного средства обнаружено не было.
"8 октября в 1:15 велосипедист скончался в реанимационном отделении Бродовский ЦРБ", - добавили в подразделении ОГА.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Черкассах на гонках участник сбил зрителя, открыто производство.