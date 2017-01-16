На місці аварії Boeing у Киргизстані знайшли 31 тіло і фрагменти 9 тіл

"Під час зустрічі глава надзвичайного відомства доповів президенту, що за попередніми даними, в результаті аварії вантажного літака "Boeing 747" в районі аеропорту "Манас" встановлена загибель щонайменше 31 людини і виявлені 9 фрагментів людських тіл", - йдеться у повідомленні.

Вантажний Boeing 747 турецької авіакомпанії розбився в 1,5 кілометрах від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Манас" столиці Киргизстану вранці у понеділок. Літак звалився на селище Дача-Суу дачного кооперативу "Авіатор" в околицях аеропорту. При цьому зруйновані 32 приватних будинки, в яких проживали люди. Літак виконував політ за маршрутом Гонконг-Бішкек-Стамбул, в складі екіпажу було п'ять людей, за попередніми даними всі вони загинули. За даними МНС, загинули 37 людей.