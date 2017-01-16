На месте крушения Boeing в Кыргызстане нашли 31 тело и фрагменты 9 тел
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Во время аварии грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком установлена гибель 31 человека и найдены фрагменты девяти тел. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента Кыргызстана, которому доложил министр чрезвычайных ситуаций республики, передает УНН.
"Во время встречи глава чрезвычайного ведомства доложил президенту, что по предварительным данным, в результате аварии грузового самолета" Boeing 747 "в районе аэропорта" Манас "установлена гибель по меньшей мере 31 человек и обнаружены 9 фрагментов человеческих тел", - говорится в сообщении.
Грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана утром в понедельник. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива «Авиатор» в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, погибли 37 человек.