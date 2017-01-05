На Миколаївщину прибула вишита карта України

Зазначена акція розпочалася напередодні Дня незалежності казначеями Донеччини та Луганщини і представлена витвором казначеїв у вигляді вишитої карти України.

До Южноукраїнська карта прибула з казначейства у Арбузинському районі. Після презентації карти в м.Южноукраїнськ, художній витвір був переданий казначеям м.Первомайська.

Як повідомляв УНН, рекордний 25-метровий рушник вишили у Кіровограді.