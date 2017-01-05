На Миколаївщину прибула вишита карта України
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 5 січня. УНН. В м.Южноукраїнськ Миколаївської області в рамках акції “Україна моя вишивана”, яка започаткована казначейською службою, прибула вишита карта України. Про це УНН повідомили в Южноукраїнській міській раді.
Зазначена акція розпочалася напередодні Дня незалежності казначеями Донеччини та Луганщини і представлена витвором казначеїв у вигляді вишитої карти України.
До Южноукраїнська карта прибула з казначейства у Арбузинському районі. Після презентації карти в м.Южноукраїнськ, художній витвір був переданий казначеям м.Первомайська.
Як повідомляв УНН, рекордний 25-метровий рушник вишили у Кіровограді.