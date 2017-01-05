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На Николаевщину прибыла вышитая карта Украины

На Николаевщину прибыла вышитая карта Украины

Киев • УНН

 • 9856 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 января. УНН. В Южноукраинск Николаевской области в рамках акции "Украина моя вышитая", которая основана казначейской службой, прибыла вышитая карта Украины. Об этом УНН сообщили в Южноукраинском городском совете.

Указанная акция началась накануне Дня независимости казначеями Донецкой и Луганской областей и представлена ​​произведением казначеев в виде вышитой карты Украины.

В Южноукраинск карта прибыла из казначейства в Арбузинском районе. После презентации карты в Южноукраинск, художественное произведение было передано казначеям Первомайска.

Как сообщал УНН, рекордный 25-метровый рушник вышили в Кировограде.

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