На Миколаївщині вже другу добу шукають чоловіка, який займався підводною риболовлею та зник
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На Миколаївщині вже другу добу шукають чоловіка, який з товаришем займався підводною риболовлею та не повернувся на берег. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
"30 листопада о 09:10 на лінію “101” надійшло повідомлення про те, що двоє чоловіків (мешканців міста Кривий Ріг) вночі займались підводною риболовлею та пірнали в гідрокостюмах в акваторії Софіївського водосховища, що поблизу села Пелагеївка у Новобузькому районі. Один з них пішов відпочивати раніше та вранці виявив, що його товариш не повернувся на берег", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на місце виїхало відділення 20 державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники на надувному човні “Kolibri” проводили пошукові роботи, їм на допомогу додатково направлено водолазно-рятувальне відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Надзвичайниками здійснювались водолазні роботи та зовнішній огляд водойми протягом 30 листопада та 1 грудня.
Пошуки тривають і будуть продовжені, але на теперішній час людину не знайшли.
Нагадаємо, на річці Дністер у Хмельницькій області двоє рибалок ледве не потонули через перекидання човна, чоловікам знадобилася допомога рятувальників.