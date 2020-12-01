В Николаевской области уже вторые сутки ищут мужчину, который занимался подводной рыбалкой и пропал
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Николаевской области уже вторые сутки ищут мужчину, который с товарищем занимался подводной рыбалкой и не вернулся на берег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
"30 ноября в 09:10 на линию "101" поступило сообщение о том, что двое мужчин (жителей города Кривой Рог) ночью занимались подводной рыбалкой и ныряли в гидрокостюмах в акватории Софиевского водохранилища, вблизи села Пелагеевка в Новобугском районе. Один из них пошел отдыхать раньше и утром обнаружил, что его товарищ не вернулся на берег", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место выехало отделение 20 государственной пожарно-спасательной части. Спасатели на надувной лодке "Kolibri" проводили поисковые работы, им на помощь дополнительно направлено водолазно-спасательное отделение группы спасательных работ аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Чрезвычайниками осуществлялись водолазные работы и внешний осмотр водоема в течение 30 ноября и 1 декабря.
Поиски продолжаются и будут продолжены, но в настоящее время человека не нашли.
Напомним, на реке Днестр в Хмельницкой области двое рыбаков чуть не утонули из-за опрокидывания лодки, мужчинам понадобилась помощь спасателей.