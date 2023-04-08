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На Миколаївщині українські військові збили російський безпілотник Supercam

На Миколаївщині українські військові збили російський безпілотник Supercam

Київ • УНН

 • 1315383 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Українські військові збили на Миколаївщині російський безпілотник Supercam, передає УНН із посиланням на Повітряне командування "Південь".

Цитата

"... близько 13.00 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний безпілотник "Supercam", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 680 осіб, 3636 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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