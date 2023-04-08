На Миколаївщині українські військові збили російський безпілотник Supercam
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Українські військові збили на Миколаївщині російський безпілотник Supercam, передає УНН із посиланням на Повітряне командування "Південь".
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"... близько 13.00 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний безпілотник "Supercam", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 680 осіб, 3636 танків та сотень одиниць військової техніки.