На Николаевщине украинские военные сбили российский беспилотник Supercam

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"... около 13.00 на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный беспилотник "Supercam", - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 680 человек, 3636 танков и сотен единиц военной техники.