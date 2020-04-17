На Миколаївщині сталася пожежа на сміттєвому полігоні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Миколаївщині сталась пожежа на території полігону побутових відходів КП “Санітарна очистка міста”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Миколаївській області.
“16 квітня о 17:59 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на міському полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства "Санітарна очистка міста" у селі Таборівка Вознесенського району Миколаївської області. Вогнеборцями з’ясовано, що вогонь поширився на загальну площу 7 га”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що завдяки вчасно вжитим заходам, о 21:00 пожежу локалізовано. Ліквідація наразі триває, оскільки по периметру є тліючі осередки, подекуди із відкритим горінням. Загалом з початку гасіння залучалось 13 одиниць техніки та 41 чоловік, з яких: 6 автомобілів ДСНС, від комунальних підприємств - бульдозер та 3 водовозки, по 1 одиниці від ДП “Вознесенське лісове господарство” та військової частини.
Зазначається, що це вже друга пожежа в квітні, коли рятувальникам доводиться декілька діб чергувати на місці та поливати купу тліючого сміття.
“Говорячи про забезпечення протипожежної безпеки на даному об‘єкті КП "СОМ", то маємо низку наявних порушень, серед яких: порушення технологічного регламенту захоронення твердих побутових відходів (якщо зрозуміліше, то відходи нерівномірно, періодично закладаються в так звані "пласти", а часто нагромаджуються в одних і тих самих місцях, які є найближчими для комунального транспорту, що їх привозить), територія не обгороджена, що в свою чергу, становить потенційну загрозу під час пожеж сухої рослинності поблизу”, - повідомили у пресслужбі.
Вказано, що керівництво полігону має затвердити інструкцію про заходи з пожежної безпеки, у яких встановлений порядок забезпечення пожежної безпеки, обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі і застосування первинних засобів пожежогасіння.
Нагадаємо, у Маріуполі сталася пожежа на території металургійного комбінату.