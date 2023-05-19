На Миколаївщині сили ППО збили 3 "Калібри" - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У ніч на 19 травня українські сили ППО збили три російські ракети типу "Калібр". Водночас унаслідок обстрілів ворога зазнало пошкоджень агропідприємство одного із населених пунктів Степівської громади, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, передає УНН.
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"Вночі, 19 травня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито три російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що о 02:00 окупанти обстріляли агропідприємство одного із населених пунктів Степівської громади, пошкоджено техніку та будівлю підприємства. Також вибуховою хвилею пошкоджено навчальний заклад та приватні будинки. Постраждалих немає.
Крім цього, у четвер, 18 травня, та сьогодні о 03:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Руйнувань та постраждалих немає. У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що українські захисники у ніч на 19 травня знищили 16 з 22 запущених ворожих ударних дронів типу Shahed та три з шести крилатих ракет "Калібр".