В Николаевской области силы ПВО сбили 3 "Калибры" - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В ночь на 19 мая украинские силы ПВО сбили три российские ракеты типа "Калибр". В то же время в результате обстрелов врага было повреждено агропредприятие одного из населенных пунктов Степовской громады, сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, передает УНН.
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"Ночью, 19 мая, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты три российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в 02:00 оккупанты обстреляли агропредприятие одного из населенных пунктов Степовской общины, повреждена техника и здание предприятия. Также взрывной волной повреждены учебное заведение и частные дома. Пострадавших нет.
Кроме этого, в четверг, 18 мая, и сегодня в 03:50 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Разрушений и пострадавших нет. В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Воздушные силы ВСУ сообщили, что украинские защитники в ночь на 19 мая уничтожили 16 из 22 запущенных вражеских ударных дронов типа Shahed и три из шести крылатых ракет "Калибр".