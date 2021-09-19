На Миколаївщині шукають 16-річну Марію Крупу: дівчина зникла з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Миколаївській області з лікарні зникла 16-річної Марія Крупа, передає УНН із посиланням на поліцію Миколаївської області.
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"... встановлюється місцезнаходження 16-річної Крупи Марії Ярославівн, яка вчора ввечері зникла із медичного закладу по вулиці Рюміна та місце її знаходження невідоме", йдеться у повідомленні.
Деталі
Прикмети: зріст 150-155 см, волосся темно-русяве, худорлявої статури.
Була одягнена у чорні джинси, фіолетову кофту з капюшоном або світло-синю болоневу куртку.
Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Миколаївського районного управління за адресою: вул. Біла, 44, за телефонами (0512) 53-13-31, (0512) 40-94-89, 102.
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