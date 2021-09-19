В Николаевской области ищут 16-летнюю Марию Крупу: девушка исчезла из больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Николаевской области из больницы исчезла 16-летней Мария Крупа, передает УНН со ссылкой на полицию Николаевской области.
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"... устанавливается местонахождение 16-летней Крупы Марии Ярославны, которая вчера вечером исчезла из медицинского учреждения по улице Рюмина и место ее нахождения неизвестно", - говорится в сообщении.
Детали
Приметы: рост 150-155 см, волосы темно-русые, худощавого телосложения.
Была одета в черные джинсы, фиолетовую кофту с капюшоном или светло-синюю болоневу куртку.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетней или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Николаевский районного управления по адресу: ул. Белая, 44, по телефонам (0512) 53-13-31, (0512) 40-94-89, 102.
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