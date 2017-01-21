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На Миколаївщині школяр, якого вигнали з уроку, три дні блукав по селах

На Миколаївщині школяр, якого вигнали з уроку, три дні блукав по селах

Київ • УНН

 • 10478 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 21 січня. УНН. У м.Нова Одеса Миколаївської області школяр, якого вчитель вигнав з уроку, три дні на морозі блукав по замерзлій річці та навколишнім селах. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронных органах.

Як стало відомо, дитину, ще 18 січня вигнав з уроку фізкультури вчитель Новоодеської школи. Класний керівник, директор та мати школяра нічого не знали про цей інцидент до вечора, поки не зрозуміли, що хлопець зник.

Знайшли семикласника лише сьогодні, 21 січня, за десятки кілометрів від школи на іншому березі р.Південний Буг у с.Варюшине Миколаївського району.

Загалом протягом трьох зимових діб хлопець здолав кілька десятків кілометрів і навіть перейшов по замерзлій річці на інший берег.

Нагадаємо, у Південній Кароліні знайшли дівчину, яку 18 років тому викрали немовлям з лікарні в Джексонвіллі, штат Флорида.

Українські Національні Новини

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