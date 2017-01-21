В Николаевской области школьник, которого выгнали с урока, три дня блуждал по селам
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 21 января. УНН. В г.Новая Одесса Николаевской области школьник, которого учитель выгнал с урока, три дня на морозе бродил по замерзшей реке и окружающих селах. Об этом УНН сообщили источники в правоохоронных органах.
Как стало известно, ребенка, еще 18 января выгнал с урока физкультуры учитель Новоодесской школы. Классный руководитель, директор и мать школьника ничего не знали об этом инциденте до вечера, пока не поняли, что парень исчез.
Нашли семиклассника только сегодня, 21 января, за десятки километров от школы на другом берегу реки Южный Буг в с.Варюшине Николаевского района.
Всего в течение трех зимних суток парень преодолел несколько десятков километров и даже перешел по замерзшей реке на другой берег.
Напомним, в Южной Каролине нашли девушку, которую 18 лет назад похитили младенцем из больницы в Джексонвилле, штат Флорида.