На Миколаївщині розкрили вбивство військового
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Миколаєвській області розкрили вбивство військового, тіло якого з ножовими пораненнями знайшли в річці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 14 серпня у річці Південний Буг у місті Первомайськ з ознаками насильницької смерті було виявлено тіло невідомого чоловіка.
Відповідно до висновку експерта, причиною смерті потерпілого стала внутрішня кровотеча від численних колото-різаних ран грудної клітини, що призвело до ушкодження легень.
Правоохоронці встановили особу померлого, ним виявився 20-річний житель Миколаєва, який з весни проходив службу у військовій частині міста Первомайськ.
Поліцейські протягом декількох годин встановили й зловмисника, причетного до вбивства військовослужбовця - 19-річного знайомого потерпілого, також військового, жителя Єланецького району.
Як з’ясувалось, вечері 12 серпня після служби молодики вирішили розважитись. Під час спільного відпочинку, який не обійшовся без вживання алкоголю, знаходячись на березі річки, між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. З’ясування відносин між хлопцями закінчилось тим, що молодший з них наніс дев’ять ударів ножем в область грудної клітини приятелю, від яких той помер на місці.
Зловмисник, намагаючись приховати сліди злочину, скинув тіло у річку, а сам, зібравши необхідні речі та замовивши таксі, поїхав на батьківщину, де його і затримали співробітники Управління карного розшуку обласного главку поліції.
Слідчі затримали зловмисника. За узгодженням із місцевою прокуратурою йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Відповідно до санкції інкримінованої статті військовому загрожує ув’язнення на строк від семи до п’ятнадцяти років. За поданням слідчого стосовно підозрюваного судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, на Чернігівщині військового, якого підозрюють у вбивстві товариша по службі, взяли під варту без альтернативи застави.