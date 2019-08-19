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В Николаевской области раскрыли убийство военного

Киев  •  УНН

 • 11760 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Николаевской области раскрыли убийство военного, тело которого с ножевыми ранениями нашли в реке. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, 14 августа в реке Южный Буг в городе Первомайск с признаками насильственной смерти было обнаружено тело неизвестного мужчины.

Согласно заключению эксперта, причиной смерти потерпевшего стало внутреннее кровотечение от многочисленных колото-резаных ран грудной клетки, что привело к повреждению легких.

Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 20-летний житель Николаева, который с весны проходил службу в военной части г. Первомайск.

Полицейские в течение нескольких часов установили и злоумышленника, причастного к убийству военнослужащего - 19-летнего знакомого потерпевшего, также военного, жителя Еланецкого района.

Как выяснилось, вечером 12 августа после службы молодые люди решили развлечься. Во время совместного отдыха, который не обошелся без употребления алкоголя, находясь на берегу реки, между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Выяснение отношений между ребятами закончилось тем, что младший из них нанес девять ударов ножом в область грудной клетки приятелю, от которых тот скончался на месте.

Злоумышленник, пытаясь скрыть следы преступления, сбросил тело в реку, а сам, собрав необходимые вещи и заказав такси, поехал на родину, где его и задержали сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции.

Следователи задержали злоумышленника. По согласованию с местной прокуратурой ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Согласно санкции инкриминируемой статьи военному грозит заключение на срок от семи до пятнадцати лет. По представлению следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Черниговской области военного, которого подозревают в убийстве сослуживца, взяли под стражу без альтернативы залога.

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