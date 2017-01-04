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На Миколаївщині п’яний водій вантажівки без документів втік з місця ДТП

На Миколаївщині п’яний водій вантажівки без документів втік з місця ДТП

Київ • УНН

 • 7962 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 4 січня. УНН. Вночі на автодорозі у Вітовському районі Миколаївської області п’яний водій вантажівки Renault Magnum, скоївши ДТП, втік з місця пригоди. Про це УНН повідомили у патрульній поліції Миколаєва.

Невдовзі на вул.Карпенка в м.Миколаєві інспектори помітили схожу вантажівку, яка рухалась із вимкненими фарами з порушенням правил дорожнього руху. На вимогу патрульних водій зупинив транспортний засіб. Оглянувши його, поліцейські помітили на автомобілі сліди від зіткнення. Водій категорично відмовився надавати документи на перевірку, а в якийсь момент схопився за руль та хотів рушити. Розуміючи небезпеку, яку він може становити для учасників дорожнього руху, один з охоронців порядку, швидко зорієнтувавшись, розбив скло і дістав порушника з кабіни автомобіля.

Під час спілкування із водієм інспектори одразу помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на Drager підтвердив підозру патрульних, результат — 1,7 проміле (допустима норма 0,2 проміле — ред.). Водій зізнався, що дійсно допустив зіткнення з іншим транспортним засобом у Вітовському районі та залишив місце скоєння ДТП. Чоловік також надав на перевірку посвідчення водія.

Оглянувши його, охоронці порядку помітили явні ознаки підробки та викликали на місце події працівників слідчо-оперативної групи відділу поліції. Виявилось, що водій позбавлений права керування до 2019 року.

На водія патрульні склали адмінматеріали за залишення місця ДТП, керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права та у стані алкогольного сп’яніння та злісну непокору законному розпорядженню правоохоронця.

Нагадаємо, вранці 2 січня близько 9:00 у Вінниці на вулиці Київській сталась дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ-20170 в'їхав у електроопору.

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