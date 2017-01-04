В Николаевской области пьяный водитель грузовика без документов скрылся с места ДТП
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 4 января. УНН. Ночью на автодороге в Витовском районе Николаевской области пьяный водитель грузовика Renault Magnum, совершив ДТП, скрылся с места происшествия. Об этом УНН сообщили в патрульной полиции Николаева.
Вскоре на ул. Карпенко в Николаеве, инспекторы заметили похожий грузовик, который двигался с выключенными фарами с нарушением правил дорожного движения. По требованию патрульных водитель остановил транспортное средство. Осмотрев его, полицейские заметили на автомобиле следы от столкновения. Водитель категорически отказался предоставлять документы на проверку, а в какой-то момент схватился за руль и хотел тронуться. Понимая опасность, которую он может представлять для участников дорожного движения, один из стражей порядка, быстро сориентировавшись, разбил стекло и достал нарушителя из кабины автомобиля.
Во время общения с водителем, инспекторы сразу заметили явные признаки алкогольного опьянения. Тест на "Драгер" подтвердил подозрение патрульных, результат - 1,7 промилле (допустимая норма 0,2 промилле - ред.). Водитель признался, что действительно допустил столкновение с другим транспортным средством в Витовском районе и оставил место совершения ДТП. Мужчина также предоставил на проверку водительское удостоверение.
Осмотрев его, стражи порядка заметили явные признаки подделки и вызвали на место происшествия сотрудников следственно-оперативной группы отдела полиции. Оказалось, что водитель лишен права управления до 2019 года.
На водителя патрульные составили админматериалы за оставление места ДТП, управление транспортным средством лицом, лишенным такого права и в состоянии алкогольного опьянения и злостное неповиновение законному распоряжению милиционера.