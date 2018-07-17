На Миколаївщині потяг збив жінку: машиністи намагалися позбутися тіла

"13 липня близько 2:00 до Березнегуватського відділення Снігурівського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що на станції Березнегувате на жінку здійснив наїзд товарний потяг", - йдеться в повідомленні.

Як було встановлено, 44-річна жінка перебувала на колії, коли машиніст побачив її та вжив заходи екстреного гальмування. Однак потяг все ж не встиг зупинитися і збив жінку. Також слідство встановило, що машиніст разом із помічником не повідомили про подію, а забрали тіло до потяга та позбулися його дорогою до станції призначення.

Наразі порушено декілька кримінальних проваджень, а саме: за ч. 3 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей), що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. А також за ч. 1 ст. 297 КК України (наруга над [...] трупом), що карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Призначено ряд експертиз. Тіло померлої направили на проведення судово-медичної експертизи.

Як повідомили УНН у відділі комунікації, підозрюваних у справі встановили та опитали. Однак вони не затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Щодо загиблої відомо, що вона є місцевою жителькою. На місці трагедії виявили сліди та останки.

Нагадаємо, на станції "Підзамче" у Львові потяг на смерть збив жінку.