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В Николаевской области поезд сбил женщину: машинисты пытались избавиться от тела

В Николаевской области поезд сбил женщину: машинисты пытались избавиться от тела

Киев  •  УНН

 • 16852 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Товарный поезд совершил наезд на женщину в Николаевской области, в результате чего она умерла. Машинист и его помощник избавились тела. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.

"13 июля около 2:00 в Березнеговатское отделение Снигиревского отдела полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что на станции Березнеговатое на женщину совершил наезд товарный поезд", - говорится в сообщении.

Как было установлено, 44-летняя женщина находилась на пути, когда машинист увидел ее и принял меры экстренного торможения. Но поезд все же не успел остановиться и сбил женщину. Также следствие установило, что машинист вместе с помощником не сообщили о событии, а забрали тело к поезду и избавились от него по дороге на станцию назначения.

Возбуждено несколько уголовных производств, а именно: по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей), наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. А также по ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над [...] трупом), что наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Назначен ряд экспертиз. Тело умершей направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщили УНН в отделе коммуникации, подозреваемых по делу установили и опросили. Однако они не задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Относительно погибшей известно, что она является местной жительницей. На месте трагедии обнаружили следы и останки.

Напомним, на станции "Подзамче" во Львове поезд насмерть сбил женщину.

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