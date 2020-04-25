На Миколаївщині помер другий хворий на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Миколаївській області зафіксували другий летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID-19. Помер 73-річний житель села Прибужжя Доманівського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків НС.
“З сумом повідомляємо про другий летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID- 19 на Миколаївщині”, — йдеться у повідомлені.
Так, сьогодні помер житель села Прибужжя Доманівського району, у віці 73 років. Він був госпіталізований 18.04.2020 до КНП “Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб” з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID −19.
Повідомляється, що влада Доманівського району вживає заходи щодо транспортування тіла померлого до місця поховання.
Нагадаємо, що 21 квітня на Миколаївщині зафіксували першу смерть від COVID-19.