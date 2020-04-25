В Николаевской области скончался второй больной COVID-19

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 38122 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 82321 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102320 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128526 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129045 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172622 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121806 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157766 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104932 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Николаевской области скончался второй больной COVID-19

В Николаевской области скончался второй больной COVID-19

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Николаевской области зафиксировали второй летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19. Умер 73-летний житель села Прибужье Доманевского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

“С грустью сообщаем о втором летальном случае от коронавирусной инфекции COVID-19 в Николаевской области”, — говорится в сообщении.

Так, сегодня умер житель села Прибужье Доманевского района, в возрасте 73 лет. Он был госпитализирован 18.04.2020 в КНП “Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней” с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID 19.

Сообщается, что власти Домановского района принимает меры по транспортировке тела умершего к месту погребения.

Напомним, что 21 апреля в Николаевской области зафиксировали первую смерть от COVID-19.

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