На Миколаївщині переодягнені окупанти видавали себе за евакуйованих місцевих жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На Миколаївщині переодягнені російські окупанти на трьох цивільних автівках видавали себе за групу евакуйованих місцевих жителів, які заблукали. Вони під’їхали до українських позицій і спробували їх атакувати, але дістали гідну відсіч. Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"На Миколаївщині, вишукуючи відчайдушні способи диверсій, перевдягнені рашисти на 3 цивільних автівках намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали. Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши 5 своїх, рашисти хутко вшилися з поля бою", - йдеться в повідомленні.
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Окрім того, через погіршення погодних умов - штормовий вітер та дощі - противник не може застосовувати безпілотні літальні апарати для розвідки і корегування вогнем.
"В Чорноморській операційній зоні сили природи також на боці України: штормова погода значно ускладнює маневрування корабельного угруповання рашистів. Але загроза ракетних ударів з моря залишається", - зазначається в повідомленні.
Зазначили, що на Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області.
"Військовослужбовці Збройних сил України та всі сили охорони і оборони південного регіону тримають обстановку стабільною і контрольованою", - інформує командування "Південь".
Доповнення
11 квітня повідомляли, що внаслідок нічного ворожого ракетного удару постраждало підприємство Катару у Миколаївській області.