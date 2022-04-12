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В Николаевской области переодетые оккупанты выдавали себя за эвакуированных местных жителей

Киев • УНН

 • 376020 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Николаевской области переодетые российские оккупанты на трех гражданских автомобилях выдавали себя за группу эвакуированных местных жителей, которые заблудились. Они подъехали к украинским позициям и попытались их атаковать, но получили достойный отпор. Об этом сообщает оперативное командование "Юг", передает УНН.

В Николаевской области переодетые оккупанты выдавали себя за эвакуированных местных жителей

Цитата

"В Николаевской области, выискивая отчаянные способы диверсий, переодетые рашисты на 3 гражданских машинах пытались выдать себя за группу эвакуированных местных жителей, которые  заблудились. Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв 5 своих, рашисты быстро вшились с поля боя", - говорится в сообщении.

Детали 

Кроме того, из-за ухудшения погодных условий - штормовой ветер и дожди - противник не может применять беспилотные летательные аппараты для разведки и корректировки огнем.

"В Черноморской операционной зоне силы природы также на стороне Украины: штормовая погода значительно затрудняет маневрирование корабельной группировки рашистов. Но угроза ракетных ударов с моря остается", - отмечается в сообщении.

Отметили, что на Южнобугском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины и все силы охраны и обороны южного региона держат обстановку стабильной и контролируемой", - информирует командование "Юг".

Дополнение 

11 апреля сообщали, что в результате ночного вражеского ракетного удара пострадало предприятие Катара в Николаевской области.

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