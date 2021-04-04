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На Миколаївщині невідомі пошкодили 12 могил на цвинтарі

На Миколаївщині невідомі пошкодили 12 могил на цвинтарі

Київ • УНН

 • 18899 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. У селищі Первомайське поліцейські встановлюють осіб, які скоїли наругу над могилами. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Миколаївській області. 

Цитата: 

"3 квітня до відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління звернулась мешканка смт Первомайське з повідомленням про те, що на місцевому кладовищі невідомі пошкодили 12 могил", - йдеться в повідомленні.

Деталі 

На місці події слідчо-оперативна група дізналась від заявниці, що жінка прийшла на цвинтар прибрати могили своїх померлих родичів, коли виявила, що розташовані поруч пам’ятники пошкоджені та розбиті надгробні плити.

Слідчими проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 297 КК України "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого", санкція якої передбачає покарання від накладення штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці вживають заходи щодо встановлення причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.

Доповнення 

У Херсоні невідомі пошкодили близько 20 братських могил на меморіальному кладовищі.

Українські Національні Новини

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