В Николаевской области неизвестные повредили 12 могил на кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В поселке Первомайское полицейские устанавливают лиц, совершивших надругательство над могилами. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.
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"3 апреля в отделение полиции № 4 Николаевского районного управления обратилась жительница пгт Первомайское с сообщением о том, что на местном кладбище неизвестные повредили 12 могил", - говорится в сообщении.
Детали
На месте происшествия следственно-оперативная группа узнала от заявительницы, что женщина пришла на кладбище убрать могилы своих умерших родственников, когда обнаружила, что расположенные рядом памятники повреждены и разбиты надгробные плиты.
Следователями проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего", санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
Сейчас правоохранители принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц и привлечения их к ответственности.
Дополнение
В Херсоне неизвестные повредили около 20 братских могил на мемориальном кладбище.