На Миколаївщині не зареєстровано надзвичайних подій, пов’язаних із погіршенням погодних умов

Як повідомив В’ячеслав Бонь, в Миколаївській області для боротьби зі стихією мобілізовано всі можливі ресурси. В регіоні розгорнуті всі оперативні штаби, з 10:00 години перекрито рух всіх видів транспорту по всіх напрямках, працюють 303 мобільні пункти обігріву.

Також сьогодні В’ячеслава Боня провів селекторну нараду із головами райдержадміністрацій, керівниками управлінь та сил цивільного захисту, які залучаються до ліквідації наслідків негоди.

Як стало відомо під час наради, сніг йде по всій території області. На цей час надзвичайних подій та ситуацій, пов’язаних із погіршенням погодних умов не зареєстровано.