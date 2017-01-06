На Миколаївщині не зареєстровано надзвичайних подій, пов’язаних із погіршенням погодних умов

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Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Сьогодні заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В’ячеслав Бонь взяв участь у Всеукраїнській селекторній нараді під головуванням віце-прем’єр-міністра України — міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Генадія Зубка у зв’язку із ускладненням погодних умов. Про це УНН повідомили у прес-службі Миколаївської облдержадміністрації.

Як повідомив В’ячеслав Бонь, в Миколаївській області для боротьби зі стихією мобілізовано всі можливі ресурси. В регіоні розгорнуті всі оперативні штаби, з 10:00 години перекрито рух всіх видів транспорту по всіх напрямках, працюють 303 мобільні пункти обігріву.

Також сьогодні В’ячеслава Боня провів селекторну нараду із головами райдержадміністрацій, керівниками управлінь та сил цивільного захисту, які залучаються до ліквідації наслідків негоди.

Як стало відомо під час наради, сніг йде по всій території області. На цей час надзвичайних подій та ситуацій, пов’язаних із погіршенням погодних умов не зареєстровано.

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