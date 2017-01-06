В Николаевской области не зарегистрировано происшествий, связанных с ухудшением погодных условий
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь принял участие во Всеукраинском селекторном совещании под председательством вице-премьер-министра Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко в связи с осложнением погодных условий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Как сообщил Вячеслав Бонь, в Николаевской области для борьбы со стихией мобилизованы все возможные ресурсы. В регионе развернуты все оперативные штабы, с 10:00 часов перекрыто движение всех видов транспорта по всем направлениям , работают 303 мобильные пункты обогрева.
Также сегодня Вячеслав Бонь провел селекторное совещание с главами райгосадминистраций, руководителями управлений и сил гражданской защиты, которые привлекаются к ликвидации последствий непогоды.
Как стало известно в ходе совещания, снег идет по всей территории области. В настоящее время чрезвычайных событий и ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий не зарегистрировано.